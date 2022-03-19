Российские войска разрушили лыжную базу в Чернигове, где многие годы проводились лыжные и биатлонные соревнования.

Источник: Biathlon.com.ua, "Суспільне"

Детали: Одним из спортивных объектов, разрушенных в результате атак России, стала лыжная база в Чернигове, построенная в 1977 году.

База активно использовалась при проведении чемпионатов Украины по биатлону. В частности, во время летних чемпионатов мира по биатлону, в которых принимали участие и взрослые спортсмены.

Именно на базе в Чернигове в первые дни войны находилась и биатлонистка Дарья Блашко. Спортсменка уже покинула черту города, но на странице в Instagram не оставила без внимания разрушенный спортивный объект Россией.

"Я здесь жила до войны и 10 дней войны пряталась в подвале вместе с тренером и другими людьми. Была последняя надежда, что базу не будут трогать. Это. Только. Спортивная. База", - написала Блашко.

Главный корпус, где в том числе жили молодые спортсмены, которые не имели жилья в Чернигове, разрушен.

Напомним: Это не единственный спортивный объект, уничтоженный в Чернигове Россией. Под обстрел попал и футбольный стадион имени Гагарина, где домашние матчи проводит ФК "Десна".