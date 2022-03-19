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Данілов: Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ як води в рота набрала

Катерина ТищенкоСубота, 19 березня 2022, 19:00
Данілов: Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ як води в рота набрала
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов просить представників Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) прибути на захоплені російськими окупантами Чорнобильську та Запорізьку АЕС, щоб проконтролювати дотримання норм.

Джерело: Данілов в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Росія – це країна-терорист, це вже доведено. Але вона зараз ще й країна – ядерний терорист. І сьогодні інституція, яка має назву МАГАТЕ, мала би втрутитися в цю ситуацію".

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"Терористи захопили дві АЕС, а МАГАТЕ мовчить, як води в рота набрала. Де її представники на цій станції? Вони б мали вже прибути сюди, безпосередньо контролювати все, що відбувається на цих станціях.

У мене велике прохання до всіх представників МАГАТЕ – пришліть, будь ласка, на Чорнобильську станцію своїх представників, на Запорізьку станцію своїх представників, щоб ви переконалися, що там відбувається по нормах і нормативах, як на ядерних об’єктах. Але їм, мабуть, лячно це робити. Але це насправді дуже й дуже сумно".

Що передувало: 16 березня голова Енергоатому Петро Котін заявив, що Між Україною та МАГАТЕ готується угода про гарантії безпеки ядерних об'єктів. 

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Персонал станції продовжує працювати, однак змушений узгоджувати свої дії із загарбниками. Також російськими військами захоплена Чорнобильська АЕС.

Теми: ДаніловАЕС
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