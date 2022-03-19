Данилов: Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ как воды в рот набрала

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыть на захваченные российскими оккупантами Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, чтобы проконтролировать соблюдение норм.

Источник: Данилов в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Россия – это страна-террорист, это уже доказано. Но она сейчас и страна – ядерный террорист. И сегодня институция, которая называется МАГАТЭ, должна была бы вмешаться в эту ситуацию".

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"Террористы захватили две АЭС, а МАГАТЭ молчит, как воды в рот набрала. Где ее представители на станции? Они должны уже прибыть сюда, непосредственно контролировать все, что происходит на этих станциях.

У меня большая просьба ко всем представителям МАГАТЭ – пришлите, пожалуйста, на Чернобыльскую станцию ​​своих представителей, на Запорожскую станцию ​​своих представителей, чтобы вы убедились, что там происходит по нормам и нормативам, как на ядерных объектах. Но им, наверное, страшно это делать. Но это действительно очень и очень грустно".

Что предшествовало: 16 марта глава Энергоатома Петр Котин заявил, что Между Украиной и МАГАТЭ готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов.

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Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Также российскими войсками захвачена Чернобыльская АЭС.