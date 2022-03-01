У прикордонному Бєлгороді в Росії лікарні припинили приймати цивільне населення – росЗМІ
Російські журналісти дізналися, що міські лікарні Бєлгорода, розташованого в півсотні кілометрів від Харкова, перестали приймати пацієнтів серед цивільного населення та цілком перейшли на лікування поранених російських військових.
Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"
Деталі: Журналісти видання дізналися, що кілька міських лікарень Бєлгорода повністю перепрофілювали на лікування поранених російських військовослужбовців, яких привезли з України.
Як стверджує видання, міська лікарня №2, яку вважають однією з найкращих в області й місті, повністю займається лікуванням російських військових, які дістали поранення в бойових діях в Україні.
Кореспондент "Нової газети" на власні очі бачив у лікарні російських військових з легкими пораненнями, а також дізнався, що лікарів травмпункту скликали на нараду для "обговорення воєнного порядку денного".
Крім того, співробітники одного з приватних медзакладів міста розповіли журналістам, що їхній персонал також залучили до лікування російських окупантів, насамперед покликали хірургів.
Передісторія:
- Міністерство оборони Росії та загалом російська влада приховує справжній масштаб втрат своєї армії від населення РФ. Крім того, окупанти вдають, нібито атакують винятково військову інфраструктуру, а жертв серед цивільного населення немає.
- У Росії масово блокують Інтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення.
- Очільник Чечні й поплічник Путіна Рамзан Кадиров визнав, що серед його військ уже є перші бойові втрати в Україні.
- Роскомнадзор заблокував росіянам доступ до опозиційних видань "Эхо Москвы" і телеканалу "Дождь", які висвітлювали втрати серед російських військових внаслідок бойових дій в Україні та обстріли російськими окупантами цивільного населення.