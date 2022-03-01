У прикордонному Бєлгороді в Росії лікарні припинили приймати цивільне населення – росЗМІ

Російські журналісти дізналися, що міські лікарні Бєлгорода, розташованого в півсотні кілометрів від Харкова, перестали приймати пацієнтів серед цивільного населення та цілком перейшли на лікування поранених російських військових.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"

Деталі: Журналісти видання дізналися, що кілька міських лікарень Бєлгорода повністю перепрофілювали на лікування поранених російських військовослужбовців, яких привезли з України.

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Як стверджує видання, міська лікарня №2, яку вважають однією з найкращих в області й місті, повністю займається лікуванням російських військових, які дістали поранення в бойових діях в Україні.

Кореспондент "Нової газети" на власні очі бачив у лікарні російських військових з легкими пораненнями, а також дізнався, що лікарів травмпункту скликали на нараду для "обговорення воєнного порядку денного".

Крім того, співробітники одного з приватних медзакладів міста розповіли журналістам, що їхній персонал також залучили до лікування російських окупантів, насамперед покликали хірургів.

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