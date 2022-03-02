Переговори України та Росії посунулися в часі – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що переговори України та Росії, яка напала на нашу країну, не скасовуються – але їхній час зсувається.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело, близьке до переговорів

Пряма мова співрозмовника видання: "Не скасовано, зсунувся час, скоро буде офіційна інформація".

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