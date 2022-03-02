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Переговори України та Росії посунулися в часі – росЗМІ

Ірина БалачукСереда, 2 березня 2022, 10:35

Російські ЗМІ повідомляють, що переговори України та Росії, яка напала на нашу країну, не скасовуються – але їхній час зсувається.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело, близьке до переговорів

Пряма мова співрозмовника видання: "Не скасовано, зсунувся час, скоро буде офіційна інформація".

Передісторія: 

  • 1 березня президент Володимир Зеленський заявив, що перед початком перемовин щодо припинення вогню, російські окупанти мусять припинити ракетні та авіаудари по цивільному населенню в українських містах.
  • Увечері 28 лютого президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан подзвонив самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, щоб обговорити російське вторгнення в Україну та спроби налагодити перемовини щодо перемир’я.
  • 28 лютого відбулася зустріч делегацій України та Росії поблизу річки Прип’ять у прикордонних районах Гомельської області в Білорусі. За словами члена делегації, радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, сторони знайшли точки перетину щодо можливого припинення вогню та механізми імплементації, але щодо його практичного втілення повинні зустрітися ще раз на кордоні Польщі та Білорусі.
  • 1 березня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував своє посередництво в перемовинах між Україною та Росією.

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Теми: УкраїнаРосіявійна
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