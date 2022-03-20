Російський військовий отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "ХНР" – штаб

Начальник військової групи ворога отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "ХНР".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки".

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Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки".

"Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому".

Деталі: Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки.

Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.