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Російський військовий отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "ХНР" – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 20 березня 2022, 01:14

Начальник військової групи ворога отримав догану за слабку роботу у створенні фейкової "ХНР".

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки".

Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки".

"Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому".

Деталі: Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій.

Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки.

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Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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