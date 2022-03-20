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Российский военный получил выговор за слабую работу в создании фейковой "ХНР" – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 01:14

Начальник военной группы врага получил выговор за слабую работу в создании фейковой "ХНР".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Показательно, что начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки".

"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, участвовавших в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь части отказались от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекали остальных возвращаться домой".

Детали: Оккупанты терпят значительные потери. Нравственно-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий.

Карательные подразделения росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники.

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Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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