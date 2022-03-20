Угорські журналісти вимагають заборонити в ЄС пропагандистський канал RTR Planeta

Національна асоціація угорських журналістів (MÚOSZ) закликала ЄС заборонити російський пропагандистський канал RTR Planeta у ЄС.

Джерело: Національна рада з питань телебачення і радіомовлення

Дослівно: "Кров холоне від усвідомлення, що в Угорщині та, ймовірно, деінде в Європі цей новинний канал (насправді псевдоновинний канал) все ще доступний за пропозицією великих кабельних операторів. У його ефірі і далі можуть говорити російською мовою про напад Росії на Україну як про "спеціальну військову операцію".

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Цей пропагандистський канал по-рабському слідує за наративом Путіна і не виявляє чутливості до актів війни проти людства".

Деталі: Уточнюється, що минулого тижня Мартін Томпос, член політичної партії "Моментум", закликав Telekom і Vodafone видалити російський канал, оскільки на ньому також транслюються програми одного з найбільших пропагандистів російського президента – Володимира Соловйова.

Vodafone спочатку відповів, що телеканал, про який ідеться, не входить до списку призупинених каналів ЄС. У Telekom заявили, що вони стежать за зміною правового середовища і ведуть переговори з компанією щодо цього. Поки що цей канал доступний в обох постачальників програмних послуг.

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Що передувало: Раніше "РТР Планета" заборонили Естонія та Литва.