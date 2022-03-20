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Венгерские журналисты требуют запретить в ЕС пропагандистский канал RTR Planeta

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 03:20

Национальная ассоциация венгерских журналистов (MÚOSZ) призвала ЕС запретить российский пропагандистский канал RTR Planeta в ЕС.

Источник: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания

Дословно: "Кровь стынет от осознания, что в Венгрии и, вероятно, где-нибудь в Европе этот новостной канал (на самом деле псевдоновостной канал) все еще доступен по предложению крупных кабельных операторов. В его эфире и дальше могут говорить на русском языке о нападении России на Украину как о "специальной военной операции".

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Этот пропагандистский канал по-рабски следует за нарративом Путина и не проявляет чувствительности к актам войны против человечества".

Детали: Уточняется, что на прошлой неделе Мартин Томпос, член политической партии "Моментум", призвал Telekom и Vodafone удалить российский канал, поскольку на нем также транслируются программы одного из крупнейших пропагандистов российского президента – Владимира Соловьева.

Vodafone сначала ответил, что телеканал, о котором идет речь, не входит в список приостановленных каналов ЕС. В Telekom заявили, что они следят за изменением правовой среды и ведут переговоры с компанией по этому поводу. Пока этот канал доступен у обоих поставщиков программных услуг.

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Что предшествовало: Раньше "РТР Планета" запретили Эстония и Литва.

Темы: ВенгрияпропагандаРосcиямедиа
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