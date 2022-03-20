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Царев предложил сдать Кривой Рог, Вилкул отправил его вслед за русским кораблем 

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 10:15
Александр Вилкул, фото с сайта горсовета Кривого Рога

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отверг призыв предателя Олега Царева сдать город российским войскам. 

Источник: Вилкул в Facebook, Царев в Telegram

Прямая речь Царева: "Наши (российские – ред.) войска находятся сейчас под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы ранее были моими однопартийцами и всегда занимали прорусскую позицию. 

Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизни криворожан. Надеюсь, мэр Кривого Рога (Юрий Вилкул исполняет обязанности городского главы – ред.) примет правильное решение".

Прямая речь Александра Вилкула: "Пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!".

Детали: Вилкул-младший также сообщил о ситуации на утро 20 марта: "Кривой Рог, у нас всё ровно. Работаем".

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Предыстория:

  • Юрий Вилкул был городским главой Кривого Рога в 2010-2020 годах, с 25 августа 2021 года избран секретарем Криворожского городского совета, исполняющим обязанности мэра Кривого Рога в связи с кончиной мэра Константина Павлова.
  • Сын Юрия Вилкула Александр с 26 февраля 2022 года возглавляет военную администрацию Кривого Рога.
  • Александр Вилкул был главой Днепропетровской областной государственной администрации в 2010-2012 годах, народным депутатом Украины V, VI и VIII созывов. Являлся членом "Партии регионов" (2003-2014) и "Оппозиционного блока" (2014-2020).
  • Бывший "регионал" Олег Царев обвиняется в государственной измене из-за коллаборационизма с Россией во время захвата Крыма, скрывался в РФ – а во время войны пришел с оккупантами в Украину.
  • Ранее уголовное производство против Царева было открыто по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.3 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти) ККУ.

Темы: Кривой РогВилкулвойнаЦарев
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