Царев предложил сдать Кривой Рог, Вилкул отправил его вслед за русским кораблем 

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отверг призыв предателя Олега Царева сдать город российским войскам.

Источник: Вилкул в Facebook, Царев в Telegram

Прямая речь Царева: "Наши (российские – ред.) войска находятся сейчас под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы ранее были моими однопартийцами и всегда занимали прорусскую позицию.

Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизни криворожан. Надеюсь, мэр Кривого Рога (Юрий Вилкул исполняет обязанности городского главы – ред.) примет правильное решение".

Прямая речь Александра Вилкула: "Пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!".

Детали: Вилкул-младший также сообщил о ситуации на утро 20 марта: "Кривой Рог, у нас всё ровно. Работаем".

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