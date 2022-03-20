У Раді ще не знають, що робити із забороненою ОПЗЖ

Верховна Рада наразі вивчає рішення Ради національної безпеки щодо зупинення діяльності партій, що мають зв’язки з Росією.

Джерело: Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко у розмові з кореспондентом УП

Деталі: Накладені санкції, зокрема, стосуються партії ОПЗЖ. Ця партія представлена у Верховній Раді. До початку війни у складі цієї фракції перебувало 43 депутати. Поки що невідомо, у якому форматі депутати ОПЗЖ будуть продовжувати свою роботу у парламенті.

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Пряма мова Корнієнка: "Ми вивчаємо правові наслідки рішення РНБО щодо заборони партій. Рішення будуть згодом. Ми також очікуємо коментарі міністерства юстиції по виконанню указу президента".

Що передувало: Рада нацбезпеки та оборони призупиняє діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

Рішення РНБО стосується партій: "Опозиційна платформа – За життя", "Партія Шарія", "Наші", "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", партія "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".