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В Раде еще не знают, что делать с запрещенной ОПЗЖ

Роман КравецВоскресенье, 20 марта 2022, 11:09

Верховная Рада сейчас изучает решение Совета национальной безопасности о приостановлении деятельности партий, которые имеют связи с Россией.

Источник: Первый вицеспикер парламента Александр Корниенко в разговоре с корреспондентом УП

Подробности: Наложенные санкции, в частности, касаются партии ОПЗЖ. Эта партия представлена в Верховной Раде. До начала войны в составе ее фракции находились 43 депутата. Пока неизвестно, в каком формате депутаты ОПЗЖ будут продолжать свою работу в парламенте.

Прямая речь Корниенка: "Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут позже. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции о выполнении указа президента".

Что было ранее: Совет нацбезопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Санкции косаются таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Темы: Верховная РадасанкцииСНБООПЗЖ
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