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У Миколаївській області оголошено жалобу, прапори приспущено

Світлана КізіловаНеділя, 20 березня 2022, 11:45

На Миколаївщині 20 березня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу  російськими ворожими військами.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу військових, які спали".

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Передісторія: З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
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