У Миколаївській області оголошено жалобу, прапори приспущено
Неділя, 20 березня 2022, 12:45
На Миколаївщині 20 березня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу російськими ворожими військами.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова: "Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу військових, які спали".
Передісторія: З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.
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