У Миколаївській області оголошено жалобу, прапори приспущено

На Миколаївщині 20 березня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу російськими ворожими військами.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Приспускаємо прапори! На згадку про загиблих від нічного ракетного обстрілу військових, які спали".

Передісторія: З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.