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З-під завалів казарми у Миколаєві витягли не менше 50 тіл загиблих, дістали й живого - ЗМІ

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 18:54
З-під завалів казарми у Миколаєві витягли не менше 50 тіл загиблих, дістали й живого - ЗМІ

З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Джерело: ВВС та AFP

Деталі: "Щонайменше 50 тіл знайдено, але ми не знаємо, скільки ще знаходиться під завалами", - сказав агентству AFP 22-річний співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій Ураїни.

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За його словами, в п'ятницю на базі спали "не менше 200" солдатів, коли вдарили ракети.

Джерело повідомило BBC, що щонайменше 57 людей перебувають на лікуванні в трьох окремих лікарнях.

Водночас "Нью-Йорк Таймз" повідомляє, що в суботу з-під завалів цієї казарми врятували українського військового. Чоловік 30 годин пролежав під завалами.

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Теми: Миколаїв
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