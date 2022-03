З-під завалів казарми у Миколаєві витягли не менше 50 тіл загиблих, дістали й живого - ЗМІ

З-під завалів військової казарми в Миколаєві, зруйнованій внаслідок ракетного удару 18 березня, дістали не менше 50 тіл загиблих.

Джерело: ВВС та AFP

Деталі: "Щонайменше 50 тіл знайдено, але ми не знаємо, скільки ще знаходиться під завалами", - сказав агентству AFP 22-річний співробітник Державної служби надзвичайних ситуацій Ураїни.

За його словами, в п'ятницю на базі спали "не менше 200" солдатів, коли вдарили ракети.

Джерело повідомило BBC, що щонайменше 57 людей перебувають на лікуванні в трьох окремих лікарнях.

Водночас "Нью-Йорк Таймз" повідомляє, що в суботу з-під завалів цієї казарми врятували українського військового. Чоловік 30 годин пролежав під завалами.

A Ukrainian soldier was rescued on Saturday from the debris of a military facility that was destroyed by Russian rockets in Mykolaiv. More than 40 others were killed. The man was buried in the rubble for 30 hours. https://t.co/B2sJTLkpZu pic.twitter.com/Dvq7vPoVZA