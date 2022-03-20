В Николаевской области объявлен траур, флаги приспущены
Воскресенье, 20 марта 2022, 11:45
В Николаевской области 20 марта объявлен траур по погибшим в результате ракетных обстрелов российскими вражескими войсками.
Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "Приспускаем флаги! В память о погибших от ночного ракетного обстрела спавших".
Реклама:
Предыстория: Из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, извлечены не менее 50 тел погибших.