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В Николаевской области объявлен траур, флаги приспущены

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 марта 2022, 12:45

В Николаевской области 20 марта объявлен траур по погибшим в результате ракетных обстрелов российскими вражескими войсками.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Приспускаем флаги! В память о погибших от ночного ракетного обстрела спавших".

Предыстория: Из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, извлечены не менее 50 тел погибших.



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Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
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