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Переговоры продолжаются. Разговор делегаций может состоятся в понедельник

Роман КравецВоскресенье, 20 марта 2022, 14:33

Переговоры между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп.

Источник: Высокопоставленные собеседники "Украинской правды", а также член делегации Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с корреспондентом УП

Прямая речь Арахамии: "Переговоры продолжаются каждый день. И сегодня тоже. На уровне экспертных групп".

Подробности: Источники УП сообщают, что онлайн-встреча официальных делегаций Украины и РФ планируется на 21 марта.

Что было ранее: Четвертый раунд переговоров украинской и российской делегаций по поиску мира состоялся 14 марта.

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Темы: Арахамия войнаРосcия
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