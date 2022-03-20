В Каховке россияне отпустили журналиста после 8 дней пыток

Каховского журналиста Олега Батурина, которого россияне удерживали в плену в течение восьми дней, 20 марта отпустили.

Источник: Батурин в Facebook своей сестры

Прямая речь Батурина: "12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют.

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Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они точно знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя лишат. Тебя убьют.

Почти 8 дней я сидел с низко наклоненной головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица".

Напомним: В Каховке Херсонской области в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин.