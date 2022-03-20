Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Каховке россияне отпустили журналиста после 8 дней пыток

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 15:09

Каховского журналиста Олега Батурина, которого россияне удерживали в плену в течение восьми дней, 20 марта отпустили.

Источник: Батурин в Facebook своей сестры

Прямая речь Батурина: "12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют.

Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они точно знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя лишат. Тебя убьют.

Почти 8 дней я сидел с низко наклоненной головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица".

Напомним: В Каховке Херсонской области в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин.

Темы: Херсонская областьпленныеРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Харьковское направление: ПВО сбила российский истребитель Су-34

В Украине упростили ЗНО-2022

Украина провела обмен военнопленными с Россией в формате "10 на 10"

дополненоРада ввела уголовную ответственность за съемку ВСУ и продажу гумпомощи

5 нардепов ОПЗЖ вышли из состава фракции

обновленоРоссийские СМИ "нашли" Шойгу

Все новости...
Херсонская область
Россияне похитили директора Херсонского театра, который является депутатом облсовета
NYT: Россия вывела большинство своих вертолетов из Чернобаевки
В Херсонской области похитили старосту Старой Збурьевки
Последние новости
21:24
Киевщина: оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии окрестности Вышгорода
21:24
Месяц длиной в жизнь. Украинцы в соцсетях вспоминают первый день войны
21:13
Мариуполь умоляет о помощи: Люди умирают от голода
21:11
В Украине продолжают работать 67% отделений банков
21:07
В Запорожье на полтора дня введут комендантский час
20:57
Россияне говорят, что готовы открыть коридор для иностранных судов из украинских портов
20:55
Байден не считает, что Украине придется уступать территории Путину
20:54
Российские военные подговаривают коллаборантов похищать детей
20:52
Россияне обстреляли эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск
20:49
8 лет тюрьмы за фото ВСУ: как будут наказывать "блогеров" за слив информации?
Все новости...