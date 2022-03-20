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ЗСУ на Донбасі знищили командира російських бойовиків "Людоїда" 

Денис КарловськийНеділя, 20 березня 2022, 20:22

Збройні сили в боях із російськими окупантами ліквідували командира роти бойовиків так званої "ДНР" із позивним "Людоїд".

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: ЗСУ знищили старшого лейтенанта Сергія Машкіна з позивним "Людоїд", який командував ротою 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу т.зв. "ДНР". 

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За даними української розвідки, мешканцям окупованих територій пропаганда бойовиків розповідала, що Машкін буцімто "точковим вогнем" знищив цілу батарею самохідних артилерійських установок ЗСУ.

Дослівно: "Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел у порівнянні з ними то якась група "Ягідка" у дитячому садочку. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем.

Мертвий окупант вже зброю не візьме!"

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 20 березня російські журналісти дізналися, що в Україні загинув заступник командувача Чорноморського флоту РФ.

Теми: ДНРДонбасвійнаООС
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