Вооруженные силы в боях с российскими оккупантами ликвидировали командира роты боевиков так называемой "ДНР" с позывным "Людоедом".

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: ВСУ уничтожили Сергея Машкина с позывным "Людоедом", командовавшим ротой 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса т.н. "ДНР".

По данным украинской разведки, жителям оккупированных территорий пропаганда боевиков рассказывала, что Машкин якобы "точечным огнем" уничтожил целую батарею самоходных артиллерийских установок ВСУ.

Дословно: "Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной "Марвел" по сравнению с ними это какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно многое, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем.

Мертвый оккупант уже оружие не возьмет!"

Что было раньше: 20 марта российские журналисты узнали, что в Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом РФ.