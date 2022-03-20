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ВСУ на Донбассе уничтожили командира российских боевиков "Людоеда"

Денис КарловскийВоскресенье, 20 марта 2022, 21:22

Вооруженные силы в боях с российскими оккупантами ликвидировали командира роты боевиков так называемой "ДНР" с позывным "Людоедом".

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: ВСУ уничтожили Сергея Машкина с позывным "Людоедом", командовавшим ротой 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса т.н. "ДНР".

По данным украинской разведки, жителям оккупированных территорий пропаганда боевиков рассказывала, что Машкин якобы "точечным огнем" уничтожил целую батарею самоходных артиллерийских установок ВСУ.

Дословно: "Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной "Марвел" по сравнению с ними это какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно многое, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем.

Мертвый оккупант уже оружие не возьмет!"

Что было раньше: 20 марта российские журналисты узнали, что в Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом РФ.

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Темы: ДНРДонбассвойнаООС
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