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Зведення Генштабу: загарбники вивозять у РФ награбовані автомобілі та побутову техніку

Ольга Глущенко Понеділок, 21 березня 2022, 06:59
знищена ворожа техніка, фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що російські загарбники здійснюють мародерства, награбовані матеріальні цінності, автомобілі, побутову техніку і навіть продукти вивозять у Росію.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.

До Російської Федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

Відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння і техніки на об’єктах цивільної інфраструктури".

Деталі: Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

Водночас фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.

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Підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей ворога (1 літак, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети). Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Щодо загарбників, то вони продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації.

"Причин такої "реєстрації" не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій", – зазначають у штабі.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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