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Сводка Генштаба: захватчики вывозят в РФ награбленные автомобили и бытовую технику

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 марта 2022, 05:59
Сводка Генштаба: захватчики вывозят в РФ награбленные автомобили и бытовую технику
уничтоженая вражеская техника, фото: Генштаб ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что российские захватчики совершают мародерства, награбленные материальные ценности, автомобили, бытовую технику и даже продукты вывозят в Россию.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях.

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В Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.

Отмечаются частые случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры".

Детали: В положении и характере действий сил обороны существенных изменений за последние сутки нет. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи.

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В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Относительно захватчиков, они продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации.

"Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий", - отмечают в штабе.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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