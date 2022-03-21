Обстрел "Сумыхимпрома": утечка аммиака была незначительной, угрозы для сумчан нет – ГСЧС

После обстрела территории ПАО "Сумыхимпром" наблюдалась незначительная утечка аммиака, угрозы населению города Сумы нет.

Источник: ГСЧС Украины и глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: 21 марта в 03:55 в г. Сумы произошел обстрел территории ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком емкостью 50 тонн.

По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.

В 7:15 утечку локализовали – и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начали осаждать аммиачное облако.

Обновление: В 07:49 аварию по выбросу аммиака на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидировали

Работники предприятия приступили к регламентным работам по восстановлению технологического процесса.

Угрозы для населения города нет.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

Этому предшествовало: Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что по состоянию на 04:30 понедельника 21 марта на предприятии "Сумыхимпром", расположенном в окрестностях города Сумы, из-за утечки аммиака поражена территория радиусом около 2,5 км.

Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица, сообщал он.