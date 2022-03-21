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Резніков: Росія поховала більше солдат, ніж офіційно визнала втрат

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 10:53
Резніков: Росія поховала більше солдат, ніж офіційно визнала втрат
Олексій Резніков. фото з Facebook

Російська Федерація продовжує пожинати криваві наслідки віроломного вторгнення в Україну – загиблою живою силою.

Джерело: міністр оборони УКраїни Олексій Резніков у Facebook

Пряма мова: "Минуло 25 днів оборони від російської навали.

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У Кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Адже за ці дні вони поховали у регіонах Росії більше солдат, ніж офіційно визнали своїх втрат. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає.

Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками".

Деталі: Резніков наголосив: ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

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Величезна роль у тому, що плани ворога зруйновані, а українська оборона стає активнішою – у героїчних захисників Маріуполя. Завдяки їхній самовідданості і надлюдській мужності врятовано десятки тисячі життів по всій України. Маріуполь сьогодні рятує і Київ, і Дніпро, і Одесу. Усі повинні це розуміти, зазначає міністр.

Мешканці Херсону, Енергодару та інших міст, які без зброї протестують проти російських окупантів, демонструють, що воля українського народу незламна. І ворогу краще забратися геть.

За словами міністра, боротьба українців за свою землю змушує світ нарешті усвідомити ті речі, про які казалося багато місяців: напад Росії на Україну може спричинити глобальну продовольчу кризу. Яка, у свою чергу, спричинить чергову міграційну кризу для Європи.

Кожен, хто зараз тримає оборону, виграє дорогоцінний час, який дозволяє нам посилити Україну.

Водночас український уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку. Це – основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну – працюють на захист України, наголошує Резінков.

Пряма мова: "Ми переможемо ворога за рахунок єдності і кращої організації. Внесок кожного важливий. Фронти різні – перемога одна на всіх.

Тримаймо стрій! Слава Україні!".

Нагадаємо: За даними Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення Росії Збройні сили України знищили близько 15 тисяч російських військовослужбовців.

Теми: війнаРосія
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