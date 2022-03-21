Резников: Россия похоронила больше солдат, чем официально признала потерь

Российская Федерация продолжает пожинать кровавые последствия вероломного вторжения в Украину – погибшей живой силой.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook

Прямая речь: "Прошло 25 дней обороны от российского нашествия.

В Кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает.

Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, считавшихся "элитными" вместе с их руководителями".

Детали: Резников подчеркнул: враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, Николаевщине, Херсонщине и Луганщине.

Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а украинская оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать, отмечает министр.

Жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима. И врагу лучше убраться восвояси.

По словам министра, борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец-то осознать те вещи, о которых говорилось много месяцев: нападение России на Украину может вызвать глобальный продовольственный кризис. Который, в свою очередь, приведет к очередному миграционному кризису для Европы.

В то же время, украинское правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают на защиту Украины, подчеркнул Резников.

Прямая речь: "Мы победим врага за счет единства и лучшей организации. Вклад каждого важен. Фронты разные – победа одна на всех".

Держим строй! Слава Украине!".

Напомним: По данным Минобороны, с начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины уничтожили около 15 тысяч российских военнослужащих.