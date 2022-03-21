На Миколаївщині розпочали посівну – Кім
Понеділок, 21 березня 2022, 11:23
У Миколаївській області, де відбуваються активні бойові дії, розпочалася посівна кампанія.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Пряма мова: "У частині (області – ред.), де окупант не вступав у нашу землю, трактори вже в полях.
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У частині, де він відступив, займаємося розчищенням та готуємось".
Деталі: Кім додав, що є результати того, що "зробили мисливці та цивільні", але більше подробиць не повідомив.
Що передувало: 18 березня Кім заявив, що в області готуються до посівної і наалштовують логістику.
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19 березня він закликав місцевих жителів збирати тіла російських окупантів на звільнених територіях, щоб трупна отрута не заважала проводити посівну.