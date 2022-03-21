На Миколаївщині розпочали посівну – Кім

У Миколаївській області, де відбуваються активні бойові дії, розпочалася посівна кампанія.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Пряма мова: "У частині (області – ред.), де окупант не вступав у нашу землю, трактори вже в полях.

У частині, де він відступив, займаємося розчищенням та готуємось".

Деталі: Кім додав, що є результати того, що "зробили мисливці та цивільні", але більше подробиць не повідомив.

Що передувало: 18 березня Кім заявив, що в області готуються до посівної і наалштовують логістику.

19 березня він закликав місцевих жителів збирати тіла російських окупантів на звільнених територіях, щоб трупна отрута не заважала проводити посівну.