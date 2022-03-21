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В Николаевской области начали посевную – Ким

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 11:23
В Николаевской области начали посевную – Ким
Виталий Ким, ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

В Николаевской области, где проходят активные боевые действия, началась посевная кампания.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "В части (области – ред.), где оккупант не вступал в нашу землю, уже трактора в полях.

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В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся".

Детали: Ким добавил, что есть результаты того, что "сделали охотники и гражданские", но больше подробностей не сообщил.

Что предшествовало: 18 марта Ким заявил, что в области готовятся к посевной и настраивают логистику.

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19 марта он призвал местных жителей собирать тела российских оккупантов на освобожденных территориях, чтобы трупный яд не мешал проводить посевную.

Темы: Николаевская область
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