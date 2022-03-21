В Николаевской области начали посевную – Ким
Понедельник, 21 марта 2022, 12:23
В Николаевской области, где проходят активные боевые действия, началась посевная кампания.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Прямая речь: "В части (области – ред.), где оккупант не вступал в нашу землю, уже трактора в полях.
В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся".
Детали: Ким добавил, что есть результаты того, что "сделали охотники и гражданские", но больше подробностей не сообщил.
Что предшествовало: 18 марта Ким заявил, что в области готовятся к посевной и настраивают логистику.
19 марта он призвал местных жителей собирать тела российских оккупантов на освобожденных территориях, чтобы трупный яд не мешал проводить посевную.
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