В Николаевской области начали посевную – Ким

В Николаевской области, где проходят активные боевые действия, началась посевная кампания.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "В части (области – ред.), где оккупант не вступал в нашу землю, уже трактора в полях.

В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся".

Детали: Ким добавил, что есть результаты того, что "сделали охотники и гражданские", но больше подробностей не сообщил.

Что предшествовало: 18 марта Ким заявил, что в области готовятся к посевной и настраивают логистику.

19 марта он призвал местных жителей собирать тела российских оккупантов на освобожденных территориях, чтобы трупный яд не мешал проводить посевную.