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Очередной раунд переговоров Украины и РФ длился полтора часа. Далее работают группы

Роман КравецПонедельник, 21 марта 2022, 13:21

Переговоры официальных делегаций Украины и России 21 марта продолжались полтора часа. Дальше весь день будут работать рабочие группы.

Источник: Член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с кореспондентом УП

Прямая речь: "Встреча (в онлайне – УП) была уже. С 10.30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день".

Подробности: В настоящее время дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил.

Следует отметить, что переговоры между Украиной и Россией проходят каждый день на уровне экспертных групп.

Что было ранее: Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил другим странам, что важно сделать Украину "более сговорчивой".

Темы: Арахамия РосcияУкраинавойна
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