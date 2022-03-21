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Росії бракує ресурсів для висадки десанту в Одесі – СІТ

Катерина ТищенкоПонеділок, 21 березня 2022, 18:41
ОДЕСА 20 ЛЮТОГО 2022 РОКУ, ФОТО "Думської"

Імовірність висадки морського десанту в Одесі чи області є низькою, оскільки практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти РФ уже задіяні в боях на території України.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "…Очевидно, усі російські бригади морської піхоти, перекинуті в Україну, так чи інакше задіяні у боях. Це, в свою чергу, означає, що для повноцінного десанту силами хоча б бригади доведеться або протягом тривалого часу перекидати ще не задіяних морпіхів, або повертати вже пошарпані БТГр до Криму з материкової України, або висаджувати різношерстими силами з декількох різних бригад.

Крім того, для цього буде потрібно як мінімум вихід сухопутних військ до Одеси з півночі, а це поки що досить далека загроза.

Таким чином, ми вважаємо ймовірність морського десанту в Одесі чи області низькою, хоча таку можливість все одно не можна повністю відкидати".

Деталі: Аналітики зазначають, що 15 березня військово-морський аналітик Х. Саттон повідомив, що частина кораблів Чорноморського флоту, які до цього поверталися до Криму, знову вирушили у напрямку Одеси. Вранці 21 березня одеська влада повідомила, що російські кораблі обстріляли кілька домоволодінь.

Сценарій морського десанту для захоплення Одеси з'являвся як на передвоєнних картах на основі даних західних розвідок, так і на карті вторгнення, яку продемонстрував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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При цьому аналітик Майкл Кофман не вважає десант можливим, доки російські наземні війська не підійдуть до Одеси, обійшовши або взявши Миколаїв.

"Однак ми не впевнені, що навіть у цьому випадку Росія матиме достатньо підготовлених сил на здійснення десанту. Справа в тому, що, за наявними даними, практично всі перекинуті з’єднання морської піхоти РФ вже так чи інакше задіяні у боях на території України", - пишуть аналітики CIT.

Що передувало: 13 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, але українські військові готові на це реагувати.

Теми: РосіявійнаОдеса
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