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У России не хватает ресурсов для высадки десанта в Одессе – CIT

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 марта 2022, 18:41
ОДЕССА 20 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ФОТО "Думской"

Вероятность высадки морского десанта в Одессе или области является низкой, поскольку практически все переброшенные соединения морской пехоты РФ уже задействованы в боях на территории Украины.

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "…По-видимому, все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, так или иначе задействованы в боях. Это, в свою очередь, означает, что для полноценного десанта силами хотя бы бригады придется либо в течение длительного времени перебрасывать еще не задействованных морпехов, либо возвращать уже потрепанные БТГр в Крым с материковой Украины, либо производить высадку разношерстными силами из нескольких разных бригад.

Кроме того, …для этого потребуется как минимум выход сухопутных войск к Одессе с севера, а это пока что довольно далекая угроза.

Таким образом, мы считаем вероятность морского десанта в Одессе или области низкой, хотя такую возможность все равно нельзя полностью сбрасывать со счетов".

Детали: Аналитики отмечают, что 15 марта военно-морской аналитик Х. Саттон сообщил, что часть кораблей Черноморского флота, до этого возвращавшихся в Крым, вновь выдвинулись в направлении Одессы. Утром 21 марта одесские власти сообщили, что российские корабли обстреляли несколько домовладений.

Сценарий морского десанта с целью захвата Одессы появлялся как на предвоенных картах на основе данных западных разведок, так и на карте вторжения, которую продемонстрировал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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При этом аналитик Майкл Кофман не считает десант возможным, пока российские наземные войска не подойдут к Одессе, обойдя или взяв Николаев.

"Однако мы не уверены, что даже в этом случае у России будет достаточно подготовленных сил на осуществление десанта. Дело в том, что, по имеющимся данным, практически все переброшенные соединения морской пехоты РФ уже так или иначе задействованы в боях на территории Украины", - пишут аналитики CIT.

Что предшествовало: 13 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска планируют высадить десант на территории Одессы и Одесской области, но украинские военные готовы на это реагировать.

Темы: РосcиявойнаОдесса
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