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Верещук сумнівається, що хоче Орбан за любов до РФ - дешевий газ чи Закарпаття

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 16:25
Верещук сумнівається, що хоче Орбан за любов до РФ - дешевий газ чи Закарпаття
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) тисне руку російському президентові Владіміру Путіну (праворуч) у Кремлі 2018 року. фото: getty images

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розкритикувала уряд Угорщини, який не підтримує російські санкції за війну в Україні.

Критичний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Санкції не підтримують. Зброю не тільки не дають, а й не пропускають через свою територію поставки зброї від інших країн. Фактично на все кажуть "ні". Ще трішки – і риторика офіційного Будапешту буде відверто проросійською.  Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи, може, хочеться нашого Закарпаття?", - написала Верещук.

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Вона заявила, що навіть не всі сателіти Росії з колишнього Радянського Союзу поводяться так, як це зараз робить офіційне керівництво Угорщини.

"У цьому цивілізаційному протистоянні Угорщині навряд чи вдасться переморгуватись з росіянами та ще й потихеньку наживатись на проблемах сусіда. Треба просто спокійно встати на бік цивілізованого світу. Не повторювати помилок Другої світової, коли Угорщина зробила неправильний вибір. Так, правильний вибір завжди важкий спочатку, але він тому і правильний, що з ним легко потім", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не підтримає санкції ЄС проти Росії у сфері енергетики, а також виступає проти безпольотної зони над Україною та миротворчої місії, яку пропонує Польща.

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У МЗС України відреагували попередженням, що у разі досягнення своєї мети в Україні РФ візьметься за її західних сусідів.

Теми: ВерещукЗакарпаттясепаратизм
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