Верещук сомневается, что хочет Орбан за любовь к РФ – дешевый газ или Закарпатье

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук раскритиковала правительство Венгрии, которое не поддерживает российские санкции за войну в Украине.

Критическое сообщение она написала на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия от других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется нашего Закарпатья?" - написала Верещук.

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Она заявила, что даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии.

"В этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа. Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторять ошибок Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда труден поначалу, но он потому и правильный, что с ним легко потом", - добавила вице-премьер.

Напомним, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Польша.

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