Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук сомневается, что хочет Орбан за любовь к РФ – дешевый газ или Закарпатье

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 17:25
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) жмёт руку российскому президенту Владимиру Путину (справа). Фото: getty images

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук раскритиковала правительство Венгрии, которое не поддерживает российские санкции за войну в Украине.

Критическое сообщение она написала на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия от других стран. Фактически на все говорят "нет". Еще немного – и риторика официального Будапешта будет откровенно пророссийской. Что это? Хочется дешевого российского газа? Или, может, хочется нашего Закарпатья?" - написала Верещук.

Она заявила, что даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии.

"В этом цивилизационном противостоянии Венгрии вряд ли удастся перемигиваться с россиянами да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа. Надо просто спокойно встать на сторону цивилизованного мира. Не повторять ошибок Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда труден поначалу, но он потому и правильный, что с ним легко потом", - добавила вице-премьер.

Напомним, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит санкции ЕС против России в сфере энергетики, а также выступает против бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии, которую предлагает Польша.

В МИД Украины отреагировали предупреждением, что в случае достижения своей цели в Украине РФ возьмется за ее западных соседей.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ВерещукЗакарпатьесепаратизм
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались

Россияне перевозят десятки тонн снарядов вблизи зоны отчуждения ЧАЭС – Генштаб ВСУ

Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет в Турции

фото300 пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Херсонцы снова собрались на митинг против оккупации: россияне применили газовые гранаты - СМИ

Все новости...
Верещук
Гумкоридоры: вывезли 4,5 тысячи человек, в Запорожской области оккупанты блокировали колонну
РФ заявила об обмене пленными. Украина опровергает
Требуем от МККК и ООН помочь освободить захваченных РФ водителей и спасателей – Верещук
Последние новости
20:50
Президент объяснил идею с референдумом: Это быстрее, чем менять Конституцию
20:49
Президент: Один украинский военный бьет десять российских
20:41
Наибольший вред русскому языку нанес Путин – Зеленский
20:41
Зеленский о погибших российских военных и обмене: “Это же не скот”
20:26
Британия уже передала украинской армии ПЗРК Starstreak
20:24
Зеленский рассказал, как РФ пыталась его устранить политически
20:15
Франция призывает к продолжению диалога с Путиным
20:12
Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались
20:08
Луганские боевики попытаются попроситься в Россию, если захватят территорию всей области
20:06
Чехия заморозила активы подсанкционных россиян на сотни миллионов крон
Все новости...