Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Одещина: російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту

Денис КарловськийВівторок, 22 березня 2022, 20:16
Фото ілюстративне: Getty images

На Одещині російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту, постраждалих немає 

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко

Деталі: Очільник військової адміністрації не назвав населений пункт, аби не поширювати інформацію про цілі ударів ворога.

Він додав, що росіяни вдаються до атак з повітря через невдачі операцій на суходолі, зокрема на сусідній Миколаївщині.

Марченко наголосив, що в соцмережах ворог поширює багато фейків для здійснення інформаційно-психологічних операцій.

Передісторія: 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • 18 березня в небі над Одещиною українські підрозділи оборони також збили крилату ракету російських окупантів.
  • У Генштабі ЗСУ повідомили зранку 22 березня, що українські захисники знищили більшість особового складу підрозділів "морського десанту" РФ, який планували скерувати для десанту на Одещині.

Теми: Одеська областьобстрілРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

Наступний раунд переговорів між Україною і РФ пройде у Туреччині

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Усі новини...
Одеська область
"Морпіхи" РФ, що мали десантуватися біля Одеси, знищені - речник оперштабу
На Одещині військовозобов’язаних хотіли переправляти через кордон за 2 тис доларів
В небі над Одещиною збили крилату ракету окупантів 
Останні новини
22:17
Україна підвищить податки для компаній, які далі працюють в Росії – Гетманцев
22:15
ОП про заборону на інтерв'ю Зеленського в Росії: феєрично боягузливо
22:12
У Луцьку й Харкові прозвучали потужні вибухи
21:51
Зеленський про Абрамовича: Він допомагав у питанні гумконвоїв, але нічого не вийшло
21:41
іменаОпубліковано список активістів, яких незаконно утримують росіяни
21:40
Україна і Росія проведуть переговори у Стамбулі
21:28
Зеленський налаштований скептично щодо миротворчого контингенту НАТО
21:23
Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу
21:18
Байден пропонує ввести 20-відсотковий податок для мільярдерів
21:18
Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь
Усі новини...