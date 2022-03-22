Одещина: російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту

На Одещині російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту, постраждалих немає

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко

Деталі: Очільник військової адміністрації не назвав населений пункт, аби не поширювати інформацію про цілі ударів ворога.

Він додав, що росіяни вдаються до атак з повітря через невдачі операцій на суходолі, зокрема на сусідній Миколаївщині.

Марченко наголосив, що в соцмережах ворог поширює багато фейків для здійснення інформаційно-психологічних операцій.

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