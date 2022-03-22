Одещина: російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту
Вівторок, 22 березня 2022, 19:16
На Одещині російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту, постраждалих немає
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко
Деталі: Очільник військової адміністрації не назвав населений пункт, аби не поширювати інформацію про цілі ударів ворога.
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Він додав, що росіяни вдаються до атак з повітря через невдачі операцій на суходолі, зокрема на сусідній Миколаївщині.
Марченко наголосив, що в соцмережах ворог поширює багато фейків для здійснення інформаційно-психологічних операцій.
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Передісторія:
- 18 березня в небі над Одещиною українські підрозділи оборони також збили крилату ракету російських окупантів.
- У Генштабі ЗСУ повідомили зранку 22 березня, що українські захисники знищили більшість особового складу підрозділів "морського десанту" РФ, який планували скерувати для десанту на Одещині.