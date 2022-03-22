Одесская область: российские оккупанты выпустили 5 ракет по одному населенному пункту
Вторник, 22 марта 2022, 20:16
В Одесской области российские оккупанты выпустили 5 ракет по одному населенному пункту, пострадавших нет.
Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко
Детали: Глава военной администрации не назвал населенный пункт, чтобы не распространять информацию о целях ударов врага.
Он добавил, что россияне прибегают к атакам с воздуха из-за неудач операций на суше, в частности в соседней Николаевской области.
Марченко подчеркнул, что в соцсетях враг распространяет много фейков для осуществления информационно-психологических операций.
Предыстория:
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- 18 марта в небе над Одесской областью украинские подразделения обороны также сбили крылатую ракету российских оккупантов.
- В Генштабе ВСУ сообщили утром 22 марта, что украинские защитники уничтожили большинство личного состава подразделений "морского десанта" РФ, которые планировали направить для десанта в Одесской области.