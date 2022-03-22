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Одесская область: российские оккупанты выпустили 5 ракет по одному населенному пункту

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 19:16
Одесская область: российские оккупанты выпустили 5 ракет по одному населенному пункту
Фото иллюстративное getty images

В Одесской области российские оккупанты выпустили 5 ракет по одному населенному пункту, пострадавших нет.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко

Детали: Глава военной администрации не назвал населенный пункт, чтобы не распространять информацию о целях ударов врага.

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Он добавил, что россияне прибегают к атакам с воздуха из-за неудач операций на суше, в частности в соседней Николаевской области.

Марченко подчеркнул, что в соцсетях враг распространяет много фейков для осуществления информационно-психологических операций.

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Предыстория:

  • 18 марта в небе над Одесской областью украинские подразделения обороны также сбили крылатую ракету российских оккупантов.
  • В Генштабе ВСУ сообщили утром 22 марта, что украинские защитники уничтожили большинство личного состава подразделений "морского десанта" РФ, которые планировали направить для десанта в Одесской области.

Темы: Одесская областьобстрелРосcиявойна
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