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В небі над Одещиною збили крилату ракету окупантів 

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 10:40
фото ілюстративне getty images

У небі над Одеською областю близько 5 ранку 18 березня збили крилату ракету російських окупантів.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування".

Передісторія: 

  • Російські окупанти вночі 18 березня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого 2 людей загинули і 6 поранено.
  • Залишки російської ракети, яку збили українські захисники, впали на житловий будинок у Подільському районі Києва. Від руйнувань одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.
  • Російські загарбники обстріляли ракетами морського базування Львів.

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Теми: Одеська областьобстрілРосіявійна
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