В небі над Одещиною збили крилату ракету окупантів
П'ятниця, 18 березня 2022, 09:40
У небі над Одеською областю близько 5 ранку 18 березня збили крилату ракету російських окупантів.
Джерело: повітряне командування "Південь"
Дослівно: "Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування".
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Передісторія:
- Російські окупанти вночі 18 березня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині, внаслідок чого 2 людей загинули і 6 поранено.
- Залишки російської ракети, яку збили українські захисники, впали на житловий будинок у Подільському районі Києва. Від руйнувань одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.
- Російські загарбники обстріляли ракетами морського базування Львів.