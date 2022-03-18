В небі над Одещиною збили крилату ракету окупантів 

У небі над Одеською областю близько 5 ранку 18 березня збили крилату ракету російських окупантів.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування".

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