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В Херсонской области россияне хотят ввести в оборот рубли – местный депутат

Алена МазуренкоВторник, 22 марта 2022, 22:43
В Херсонской области россияне хотят ввести в оборот рубли – местный депутат
ФОТО СУСПІЛЬНЕ. ХЕРСОН

Российские захватчики планируют с апреля ввести в обращение на территории временно оккупированной Херсонщины свою валюту – рубли.

Источник: депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook

Прямая речь: "С апреля на Херсонщине оккупанты планируют вводить в обращение рубли.

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Будут заставлять принимать рубли в магазинах, и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях.

Понемногу Херсонщину втягивают в рублевую зону. ХНР все ближе, но отправим этот "ХНР" за российским кораблем".

Детали: Депутат призвал игнорировать расчет в рублях.

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Предыстория:

  • Сейчас город оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
  • В городе также проходят почти каждый день митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.
  • В Херсоне каждый день проходят митинги против российских оккупантов. На них собираются сотни людей.
  • 21 марта на площади Свободы в Херсоне российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, ранили людей.

Темы: ХерсонРосcияоккупациявойна
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