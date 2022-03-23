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ПВО Украины ударно разменяла вторую сотню уничтоженных российских самолетов

Валентина РоманенкоСреда, 23 марта 2022, 00:46

За сутки вторника противовоздушная оборона Украины уничтожила 6 самолетов, 1 вертолет, 5 БПЛА и 5 крылатых ракет.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "22 марта противовоздушная оборона решила не останавливаться на 100-м сбитом самолете российских оккупантов и нанесла врагу существенные потери в воздухе.

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил нанесла удары по наземным целям по скоплению техники и живой силе врага. Истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.

Символично, что сотый юбилейный самолет оккупантов – на счету героических защитников города-героя Мариуполя.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о сбитии одного БПЛА и одной крылатой ракеты. Еще одна – на счету воина десантно-штурмовых войск, уничтожившего "крылатую" из ПЗРК.

Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины. На их счету – одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета".

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Детали: Таким образом, воздушные потери оккупантов за сутки 22 марта:

- самолеты – 6;

- вертолеты – 1;

- БпЛА (ОТР) – 5;

- крылатые ракеты – 5.

Темы: война
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