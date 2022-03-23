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ЗСУ стримують наступ РФ, за добу вразили 17 повітряних цілей – зведення Генштабу ЗСУ

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 06:19
ЗСУ стримують наступ РФ, за добу вразили 17 повітряних цілей – зведення Генштабу ЗСУ
Фото ЗСУ

На 28 добу війни Збройні сили України стримують наступ російських військ на Київ, Запоріжжя, Попасну, Малин, Кривий Ріг, обороняють Чернігів, Маріуполь, Миколаїв та Чорноморське узбережжя. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 середи 23 березня 

Деталі: Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

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На східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.

На північно-східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

На південно-східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.

Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

Дослівно: "Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. 

За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет).

Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювала ураження ворожих крилатих ракет".

Деталі: На території Російської Федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід.

На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, за наявною інформацією, по території Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Дослівно: "Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані".

Теми: війнаРосіяБілорусьЗбройні сили
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