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ЗСУ стримують наступ РФ, за добу вразили 17 повітряних цілей – зведення Генштабу ЗСУ

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 07:19
Фото ЗСУ

На 28 добу війни Збройні сили України стримують наступ російських військ на Київ, Запоріжжя, Попасну, Малин, Кривий Ріг, обороняють Чернігів, Маріуполь, Миколаїв та Чорноморське узбережжя. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 середи 23 березня 

Деталі: Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

На східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійського операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов’янськ та, частиною сил, на населений пункт Лозова. Стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя.

Угруповання об’єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове. Здійснює кругову оборону Маріуполя.

На північно-східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримуванні наступу противника у районі населеного пункту Малин.

На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ.

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На південно-східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів, оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні. Продовжується ведення оборони міста Миколаїв та населених пунктів Миколаївської області.

Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони.

Відмічено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу.

Дослівно: "Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. 

За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет).

Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювала ураження ворожих крилатих ракет".

Деталі: На території Російської Федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим хто вже має бойовий досвід.

На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння у війні з Україною, частково вивели з ладу залізничне сполучення між Білоруссю та Україною. Інформація уточнюється.

Водночас, за наявною інформацією, по території Білорусі триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Дослівно: "Противника на окремих напрямках деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя, в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні, решта особового складу вбиті, поранені, хворі або деморалізовані".

Теми: війнаРосіяБілорусьЗбройні сили
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