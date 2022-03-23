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ВСУ сдерживают наступление РФ, за сутки поразили 17 воздушных целей – сводка Генштаба ВСУ

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 06:19
ВСУ сдерживают наступление РФ, за сутки поразили 17 воздушных целей – сводка Генштаба ВСУ
Фото ВСУ

На 28 сутки войны Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российских войск на Киев, Запорожье, Попасную, Малин, Кривой Рог, обороняют Чернигов, Мариуполь, Николаев и Черноморское побережье. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 среды 23 марта

Детали: Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

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На восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.

Группировка объединенных сил сдерживает продвижение захватчика в направлении города Попасная и Курахово. Осуществляет круговую оборону Мариуполя.

На северо-востоке продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населённого пункта Малин.

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На Сивершине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

На юго-восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается ведение обороны Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Наши защитники сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

Дословно: "Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет). 

Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производила поражение вражеских крылатых ракет".

Детали: На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь личного состава оккупационной группировки войск, действующей в войне на территории Украины. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, предпочтение отдается тем, кто уже имеет боевой опыт.

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, по территории Беларуси идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Дословно: "Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные лица убиты, ранены, больны или деморализованы".

Темы: войнаРосcияБеларусьВооруженные силы
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