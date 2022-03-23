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NYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки

Анастасія КалатурСереда, 23 березня 2022, 07:25

Росія вивела більшу частину своїх гелікоптерів з аеродрому в Чорнобаївці біля Херсона.

Джерело: NYT з посиланням на супутникові зображення Planet Labs

Деталі: Зазначається, що це може бути промовистою ознакою російських військових невдач на півдні України.

NYT зазначає, що контроль над Херсоном необхідний для домінування на півдні в цілому.   

 
ФОТО: Planet Labs

Нагадаємо: Українські війська вісім разів розгромили російських військових у Чорнобаївці. Президент Володимир Зеленський сказав, що Чорнобаївка увійде в історію воєн.

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Теми: Херсонська областьРосія
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