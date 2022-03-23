NYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки
Середа, 23 березня 2022, 06:25
Росія вивела більшу частину своїх гелікоптерів з аеродрому в Чорнобаївці біля Херсона.
Джерело: NYT з посиланням на супутникові зображення Planet Labs
Деталі: Зазначається, що це може бути промовистою ознакою російських військових невдач на півдні України.
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NYT зазначає, що контроль над Херсоном необхідний для домінування на півдні в цілому.
Нагадаємо: Українські війська вісім разів розгромили російських військових у Чорнобаївці. Президент Володимир Зеленський сказав, що Чорнобаївка увійде в історію воєн.