NYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки

Росія вивела більшу частину своїх гелікоптерів з аеродрому в Чорнобаївці біля Херсона.

Джерело: NYT з посиланням на супутникові зображення Planet Labs

Деталі: Зазначається, що це може бути промовистою ознакою російських військових невдач на півдні України.

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NYT зазначає, що контроль над Херсоном необхідний для домінування на півдні в цілому.

ФОТО: Planet Labs

Нагадаємо: Українські війська вісім разів розгромили російських військових у Чорнобаївці. Президент Володимир Зеленський сказав, що Чорнобаївка увійде в історію воєн.