NYT: Россия вывела большинство своих вертолетов из Чернобаевки

Россия вывела большую часть своих вертолетов с аэродрома в Чернобаевке возле Херсона.

Источник: NYT со ссылкой на спутниковые изображения Planet Labs

Детали: Отмечается, что это может быть красноречивым признаком российских военных неудач на юге Украины.

NYT отмечает, что контроль над Херсоном необходим для доминирования на юге в целом.

ФОТО: Planet Labs

Напомним: Украинские войска восемь раз разгромили российских военных в Чернобаевке. Президент Владимир Зеленский сказал, что Чернобаевка войдет в историю войн.