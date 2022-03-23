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ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти ворога – Одеська ОВА

Середа, 23 березня 2022, 06:25
ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти ворога – Одеська ОВА
Українські захисники Одеси. Фото: ВМС ЗСУ

Речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук повідомив про знищення командира бригади морської російської піхоти.

Джерело: Братчук у Телеграм

Пряма мова: "Командира бригади морської російської піхоти наші (військові - ред.) знищили.

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І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…"

Нагадаємо: В Одеській обласній військовій адміністрації кажуть що більшу частину російських морських піхотинців, які в кінці лютого намагались висадитись на узбережжі, знищено.

Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив список знищених членів вищого командування російських військ.

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Теми: війнаРосія
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