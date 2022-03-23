ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти ворога – Одеська ОВА
Середа, 23 березня 2022, 07:25
Речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук повідомив про знищення командира бригади морської російської піхоти.
Джерело: Братчук у Телеграм
Пряма мова: "Командира бригади морської російської піхоти наші (військові - ред.) знищили.
І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…"
Нагадаємо: В Одеській обласній військовій адміністрації кажуть що більшу частину російських морських піхотинців, які в кінці лютого намагались висадитись на узбережжі, знищено.
Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив список знищених членів вищого командування російських військ.