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ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты врага – Одесская ОВА

Среда, 23 марта 2022, 06:25
ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты врага – Одесская ОВА
Украинские защитники Одессы. Фото: ВМС ВСУ

Представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук сообщил об уничтожении командира бригады морской российской пехоты.

Источник: Братчук в Телеграмм

Прямая речь: "Командира бригады морской российской пехоты наши (военные - ред.) уничтожили.

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И так будет с каждым, кто пробует насиловать украинских женщин. Кто пробует убивать наших детей. И нет им прощения… "

Напомним: В Одесской областной военной администрации говорят, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, уничтожена.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал список уничтоженных членов высшего командования российских войск.

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Темы: войнаРосcия
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