ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты врага – Одесская ОВА
Среда, 23 марта 2022, 07:25
Представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук сообщил об уничтожении командира бригады морской российской пехоты.
Источник: Братчук в Телеграмм
Прямая речь: "Командира бригады морской российской пехоты наши (военные - ред.) уничтожили.
И так будет с каждым, кто пробует насиловать украинских женщин. Кто пробует убивать наших детей. И нет им прощения… "
Напомним: В Одесской областной военной администрации говорят, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, уничтожена.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал список уничтоженных членов высшего командования российских войск.