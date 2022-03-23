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На митників, які випустили Суркісів без декларування, завели справу

Олена РощінаСереда, 23 березня 2022, 10:56

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

Джерело: ДБР

Деталі: 26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині.

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Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану.

Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось.

А на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення великі суми готівки.

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Досудове розслідування ведуть за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Правоохоронці встановлюють, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Передісторія:

  • Ігор та Григорій Суркіси виїхали до Угорщини з родинами на двох автівках 26 лютого між 22:40 і 23:00. За даними "Української правди", вони виїхали через пункт "Вилок" на Закарпатті без декларування готівки на українській митниці, а на угорському митному пункті оформили в себе готівку у 17,6 мільйонів доларів. 
  • В авто нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса сиділо двоє його онуків, які є військовозобов'язаними (20 і 28 років).  
  • Перетин кордону Суркісами реєстрував той же наряд прикордонників та митників, який оформлював перетин кордону Анастасією Котвіцькою – дружиною соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад 30 мільйонів доларів готівки без декларування.

Теми: СуркісмитницякордонДБР
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