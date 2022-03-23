На митників, які випустили Суркісів без декларування, завели справу

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

Джерело: ДБР

Деталі: 26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині.

Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану.

Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось.

А на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення великі суми готівки.

Досудове розслідування ведуть за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Правоохоронці встановлюють, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

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