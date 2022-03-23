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На таможенников, выпустивших Суркисов без декларирования, завели дело

Елена РощинаСреда, 23 марта 2022, 11:56

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.

Источник: ГБР

Детали: 26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.

Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения.

Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось.

А на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу большие суммы наличных денег.

Досудебное расследование ведут по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители устанавливают, почему таможенники допустили незаконное перемещение через государственную границу Украины средств в больших размерах.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Предыстория:

  • Игорь и Григорий Суркисы выехали в Венгрию с семьями на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. По данным "Украинской правды", они выехали через пункт "Вилок" на Закарпатье без декларирования наличности на украинской таможне, а на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные в 17,6 миллионов долларов.
  • В авто нардепа от ОПЗЖ Григория Суркиса сидели двое его внуков, военнообязанных (20 и 28 лет).
  • Пересечение границы Суркисами регистрировал тот же наряд пограничников и таможенников, который оформлял пересечение границы Анастасией Котвицкой – супругой соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Котвицкая могла вывезти в чемоданах более 30 миллионов долларов налички без декларирования.

Темы: СуркистаможняграницаГБР
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