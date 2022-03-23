На таможенников, выпустивших Суркисов без декларирования, завели дело

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.

Источник: ГБР

Детали: 26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.

Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения.

Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось.

А на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу большие суммы наличных денег.

Досудебное расследование ведут по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

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Правоохранители устанавливают, почему таможенники допустили незаконное перемещение через государственную границу Украины средств в больших размерах.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

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