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РФ заявила про обміни полоненими. Україна заперечує

Роман КравецьСереда, 23 березня 2022, 12:43

У МЗС РФ заявили, що нібито відбулося два обміни полоненими між Україною та Росією. В Україні цю інформацію спростовують.

Джерело: Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук у коментарі УП, заява речниці російського МЗС Марії Захарової, яку цитує "Інтерфакс"

Пряма мова Захарової: "Було проведено два обміни полоненими між Росією та Україною".

Деталі: Цю заяву категорично спростовує міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук.

Пряма мова Верещук: "Ні, у мене немає такої інформації. Росія живе в паралельній реальності, сама проводить обміни, сама про це пише. Ми не проводили обміни". 

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Теми: полоненіРосіяВерещуквійна
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