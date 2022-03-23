РФ заявила об обмене пленными. Украина опровергает

В МИД РФ заявили, что якобы было проведено два обмена пленными между Украиной и Россией. В Украине эту информацию отрицают.

Источник: Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук в комментарии УП, заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которое цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Захаровой: "Было проведено два обмена пленными между Россией и Украиной".

Детали: Это заявление категорически опровергает министр по реинтеграции временно оккупированных территории Ирина Верещук.

Прямая речь Верещук: "Нет, у меня нет такой информации. Россия живет в параллельной реальности, сама проводит обмены, сама об этом пишет. Мы не проводили обмены".