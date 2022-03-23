Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, але низка сіл під Києвом окуповані

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 12:54
Українські захисники. Фото Держприкордонслужби

Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель, що під Києвом, водночас російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмирівську громади.

Джерело: Бучанська міська рада у Facebook

Дослівно міська рада: "Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.

Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України".

Деталі: Повідомляється, що багато сіл окуповані, вони на межі гуманітарної катастрофи. Важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієвому-Тарасовому, Северинівці, Березівці та Миколаївці.  

Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані ворогом. Ці села перебувають без зв’язку. Російські загарбники вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь, мародерять, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.

У Немішаєвській громаді немає світла, газу, зв'язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Мешканці хочуть евакуюватися. Ворог на цій території окопується.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинки.

Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади перебувають під контролем місцевих органів влади.

Що було раніше: Національна поліція 23 березня повідомила, що відновлює свою роботу в Ірпені. 

Теми: Київська областьвійнаЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На "Оскарі" підтримали Україну — без жодної згадки про Росію

Азербайджан вдруге нагадав РФ, чий "Нагірний Карабах"

Зеленський – РФ: Поверніться на позиції до 24 лютого, і спробуємо вирішити питання Донбасу

Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у бою за Маріуполь

Зеленський розповів, як дозволяв захисникам вийти із Маріуполя, а вони відмовились

Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
В ОП назвали цікавим "зникнення" Шойгу, Герасимова й інших: лишився Лавров
Сили оборони України стримують просування ворога, подекуди змушують відступити - зведення
На Сумщині вже друга колона ворога розвернулась і поїхала геть, але ситуація складна - голова ОВА
Білорусь висилає 12 українських дипломатів
Останні новини
07:39
Росія помстилась Швейцарії за санкції конфіскацією годинників
07:37
"Оскар 2022": кіноакадемія визначила найкращий фільм року
07:29
Мінус ворожа ракета над Одещиною – ОВА 
06:45
Зведення Генштабу: Росіяни намагаються прорвати оборону біля Києва
06:20
На "Оскарі" підтримали Україну — без жодної згадки про Росію
05:47
відеоРоскомнадзор блокує сайт з мультсеріалом "Масяня" після антипутінського епізоду
05:38
В ЄС підрахували, як скоро знайдуть заміну російському газу
04:30
Bloomberg: Нейтралітет допоможе домовитись про мир з РФ, але наразі він неприйнятний
03:40
Хакери зламали телехолдинг з пропагандистськими каналами РФ, збираються “злити” 870 ГБ даних
03:03
ВіДЕО, фотоТисячі людей у всьому світі вийшли на акції підтримати Україну
Усі новини...