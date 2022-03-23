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Захисники взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, але низка сіл під Києвом окуповані

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 11:54
Захисники взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, але низка сіл під Києвом окуповані
Українські захисники. Фото Держприкордонслужби

Збройні сили України взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та селище Гостомель, що під Києвом, водночас російські окупанти продовжують постійно обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмирівську громади.

Джерело: Бучанська міська рада у Facebook

Дослівно міська рада: "Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, в Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.

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Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України".

Деталі: Повідомляється, що багато сіл окуповані, вони на межі гуманітарної катастрофи. Важка ситуація з продуктами, медикаментами, гігієнічними товарами та дитячим харчуванням у Клавдієвому-Тарасовому, Северинівці, Березівці та Миколаївці.  

Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані ворогом. Ці села перебувають без зв’язку. Російські загарбники вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь, мародерять, відстрілюють собак, а худобу ріжуть на м’ясо.

ВІДЕО ДНЯ

У Немішаєвській громаді немає світла, газу, зв'язку, люди потребують продуктів, води, медикаментів. Мешканці хочуть евакуюватися. Ворог на цій території окопується.

В Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинки.

Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади перебувають під контролем місцевих органів влади.

Що було раніше: Національна поліція 23 березня повідомила, що відновлює свою роботу в Ірпені. 

Теми: Київська областьвійнаЗбройні сили
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