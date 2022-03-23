Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом

Національна поліція відновлює свою роботу у місті Ірпінь, що під Києвом.

Джерело: поліція у Telegram

Дослівно поліція: "Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій.



Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені".

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Фото поліції з Telegram

Деталі: Також спецпризначенці взаємодіють з українськими військовими і допомагають відновити роботу місцевої влади у місті.

Фото поліції з Telegram

Водночас повідомляється, що російські окупанти і далі нещадно обстрілюють Ірпінь.

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