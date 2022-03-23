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Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 10:38
Фото поліції з Telegram

Національна поліція відновлює свою роботу у місті Ірпінь, що під Києвом.

Джерело: поліція у Telegram

Дослівно поліція: "Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій.

Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені". 

 
Фото  поліції з Telegram

Деталі: Також спецпризначенці взаємодіють з українськими військовими і допомагають відновити роботу місцевої влади у місті. 

 
Фото  поліції з Telegram

Водночас повідомляється, що російські окупанти і далі нещадно обстрілюють Ірпінь.  

Передісторія: 

  • 13 березня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що 70% міста Ірпінь Київської області знаходиться під контролем України. За 30% продовжуються бої.
  • 8 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що окупанти, погрожуючи, запропонували йому здати місто.
  • 6 березня російські війська обстріляли з мінометів жителів Ірпеня, які намагалися евакуюватись, загинула родина.
  • Селища Ворзель та Гостомель, міста Буча та Ірпінь, села Забуччя та Михайлівка-Рубежівка з початку березня були захоплені військами РФ, які не дозволяли місцевим жителям виходити з дому. Окупанти обстрілювали житлові будинки з різних видів зброї.

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Теми: Київська областьвійнаполіція
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