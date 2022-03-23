Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом

Ірина БалачукСереда, 23 березня 2022, 09:38
Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом
Фото поліції з Telegram

Національна поліція відновлює свою роботу у місті Ірпінь, що під Києвом.

Джерело: поліція у Telegram

Дослівно поліція: "Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій.

Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені". 

Реклама:
 
Фото  поліції з Telegram

Деталі: Також спецпризначенці взаємодіють з українськими військовими і допомагають відновити роботу місцевої влади у місті. 

 
Фото  поліції з Telegram

Водночас повідомляється, що російські окупанти і далі нещадно обстрілюють Ірпінь.  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 березня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що 70% міста Ірпінь Київської області знаходиться під контролем України. За 30% продовжуються бої.
  • 8 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що окупанти, погрожуючи, запропонували йому здати місто.
  • 6 березня російські війська обстріляли з мінометів жителів Ірпеня, які намагалися евакуюватись, загинула родина.
  • Селища Ворзель та Гостомель, міста Буча та Ірпінь, села Забуччя та Михайлівка-Рубежівка з початку березня були захоплені військами РФ, які не дозволяли місцевим жителям виходити з дому. Окупанти обстрілювали житлові будинки з різних видів зброї.

Теми: Київська областьвійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
В ОП назвали цікавим "зникнення" Шойгу, Герасимова й інших: лишився Лавров
Сили оборони України стримують просування ворога, подекуди змушують відступити - зведення
РФ заявила про обміни полоненими. Україна заперечує
Захисники взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, але низка сіл під Києвом окуповані
Останні новини
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
Усі новини...
Реклама: