Поліція відновлює роботу в Ірпені під Києвом
Середа, 23 березня 2022, 10:38
Національна поліція відновлює свою роботу у місті Ірпінь, що під Києвом.
Джерело: поліція у Telegram
Дослівно поліція: "Бійці полку поліції особливого призначення в Київській області на території цього багатостраждального міста готові до виконання своїх поліцейських функцій.
Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз – допомога та евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені".
Деталі: Також спецпризначенці взаємодіють з українськими військовими і допомагають відновити роботу місцевої влади у місті.
Водночас повідомляється, що російські окупанти і далі нещадно обстрілюють Ірпінь.
Передісторія:
- 13 березня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що 70% міста Ірпінь Київської області знаходиться під контролем України. За 30% продовжуються бої.
- 8 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що окупанти, погрожуючи, запропонували йому здати місто.
- 6 березня російські війська обстріляли з мінометів жителів Ірпеня, які намагалися евакуюватись, загинула родина.
- Селища Ворзель та Гостомель, міста Буча та Ірпінь, села Забуччя та Михайлівка-Рубежівка з початку березня були захоплені військами РФ, які не дозволяли місцевим жителям виходити з дому. Окупанти обстрілювали житлові будинки з різних видів зброї.
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