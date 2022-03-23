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Защитники взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но ряд сел под Киевом оккупированы

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 12:54
Украинские защитники. Фото Госпогранслужбы

Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель, что под Киевом, в то же время российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины.

Источник: Бучанский городской совет в Facebook

Дословно городской совет: "Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе.

Ирпень, Буча, Гостомель, взяты в кольцо Вооруженными силами Украины".

Детали: Сообщается, что многие села оккупированы, они на грани гуманитарной катастрофы. Тяжелая ситуация с продуктами, медикаментами, гигиеническими товарами и детским питанием в Клавдиево-Тарасовом, Севериновке, Березовке и Николаевке.

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы врагом. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут еду и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, а скот режут на мясо.

В Немишаевской общине нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.

ВИДЕО ДНЯ

В Песковской территориальной общине в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома.

Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины находятся под контролем местных органов власти.

Что было раньше: Национальная полиция 23 марта сообщила, что возобновляет свою работу в Ирпене.

Темы: Киевская областьвойнаВооруженные силы
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