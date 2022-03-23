В окупованому Херсоні пускають маршрутки та відновлять торгівлю
Влада Херсона, який наразі окупований російськими військовими, випустила на маршрути міста частину комунальних автобусів, а також планує відновити торгівлю.
Джерело: мер Херсона Ігор Колихаєв у Facebook
Пряма мова Колихаєва: "Про маршрутки. Нам вдалося випустити на лінії частину наших комунальних автобусів. Пустили на найважливіші маршрути, там, де тролейбуси не впораються.
Але. Ситуація дуже тяжка. Грошей у бюджеті практично немає. Водіям зарплату на нашому КП ХКТС платити нема чим. Але вони готові попрацювати безкоштовно, поки ми не вирівняємо ситуацію! Люди, дякую вам від імені всіх херсонців!".
Деталі: Мер Херсона зазначив, що безкоштовно транспорт їздити не може, оскільки потрібно купувати пальне, яке також подорожчало. За словами Колихаєва, через це підняли ціну на проїзд до 10 гривень – так автобуси зможуть "ледве виходити в нуль".
Мер пояснив – якщо жителі зможуть їздити за такою ціною, то автобуси ходитимуть, а якщо ціна непідйомна, то згорнуть ці поїздки. У коментарях під постом користувачі кажуть, що готові платити 10 гривень за проїзд.
Колихаєв також закликав підприємців запускати роботу: торгувати, купувати, вести будь-який легальний бізнес. За його словами, з торговців не братимуть орендну плату за місця на ринку.
Передісторія:
- Наразі місто Херсон окуповане. Російські окупанти хотіли провести у місті "референдум" за так звану "ХНР". Проте місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення "ХНР".
- У місті майже кожен день проходять мітинги на підтримку України. Херсонці закликають російських агресорів йти геть із міста і з України.
- 21 березня на площі Свободи у Херсоні російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь – були поранені.